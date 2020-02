Silas: «Os jogadores às vezes têm de ficar de fora, é uma chamada de atenção»

Poucos dias depois do triunfo para a Liga Europa, o Sporting volta já amanhã à ação, agora no campeonato, com a receção ao Boavista. Silas não espera um jogo fácil e avisa que se não houver "compromisso e seriedade" da parte da sua equipa, será impossível levar de vencida os axadrezados.





"Não é um intervalo porque o Boavista é uma grande equipa, tem a terceira melhor defesa da Liga, a segunda melhor como visitante, e não podemos encarar isso assim. É uma equipa que nos vai trazer problemas diferentes dos que tivemos na 5ª feira, jogam com uma linha de três, com futebol direto, e vamos ter de estar preparados para poder criar tantas ou mais ocasiões do que fizemos 5.ª feira. Encaramos o jogo de forma séria e não como um intervalo na eliminatória da Liga Europa. Se não o encararmos assim, com compromisso, seriedade e vontade de vencer, não temos hipótese nenhuma de vencer o Boavista. Sabemos que é uma equipa diferente, que nos vai trazer problemas diferentes.""Não vai influenciar muito porque um dos que vai jogar, o Luís Neto, tem jogado, e o Tiago Ilori, confiamos nele. O facto de não ter estado nas convocatórias ou nos onzes dos outros jogos não quer dizer que não contemos com ele. Contamos com todos os jogadores. Vejam por exemplo o Yannick [Bolasie], ainda pouco tempo falávamos dele aqui. Mas às vezes têm de estar de fora, é uma chamada de atenção para eles. O Tiago esteve de fora e vai jogar bem, não é motivo de preocupação para mim. Preocupa-me mais a equipa toda e o Boavista. Vamos ter de fazer mais alterações, é quase impossível depois da intensidade do jogo da Liga Europa estar com a equipa toda 'top'. É impossível, vamos ter de fazer alterações, uma por castigo, do Seba [Coates], e outras pela condição física dos jogadores. Temos de pensar no onze que nos pode dar garantias a nível físico, até porque temos outra viagem depois."