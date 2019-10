Silas pensa em futebol "18 horas por dia": «Sei o peso que tenho em cima de mim»

Silas garante que até a dormir pensa em futebol. Em entrevista esta quarta-feira à Sporting TV, o treinador assume que não se imaginava chegar ao banco dos leões em tão pouco tempo de carreira e sublinha a sua ideia para os verde e brancos: "queremos uma equipa a tentar controlar todos os jogos com bola"."Começar a treinar há muito pouco tempo e chegar a um clube com a dimensão do Sporting já é um feito assinalável, mas para mim que já joguei no Sporting e tinha o sonho de jogar nos seniores, um sonho que não concretizei, ser treinador é ainda mais especial. Neste sítio com o peso da história tenho de pensar na grande responsabilidade que é ser o líder da equipa sénior da Sporting, e isso é algo com que vivo bastante bem pois gosto muito de desafios. É claro que é especial ser treinador do Sporting em tão pouco tempo. Sonhava que um dia podia chegar, mas tão depressa… Se calhar não pensava que seria tão depressa".Prefiro jogar a treinar, naturalmente. Gosto sempre de falar de futebol, mas das coisas que eu fiz é aquela que eu gosto menos pois como comentador há ali uma linha entre o comentário e a crítica que é difícil não ultrapassar, e eu não gosto muito dessa parte da crítica pois às vezes parece que estamos a criticar um colega que pode ser nosso amigo, e é difícil conseguir distinguir uma coisa da outra por isso é que não gosto tanto como de jogar ou treinar pois pode deixar-me um bocadinho mais desconfortável.Não sei precisar as horas, mas até a sonhar, e às vezes as melhores ideias surgem quando estou a sonhar, naquela fase em que estou quase a acordar. Até a dormir sonho com o futebol mas em 24 horas, contando com o sonho, talvez umas 18.O meu pai pois foi a pessoa que mais me acompanhou de todos. Alguns amigos de infância com quem me dou hoje também estão muito orgulhosos, mas o meu pai é que ia comigo todos os dias para os treinos em Alvalade, saímos daqui às 23h00, e não imagino ninguém mais orgulhoso… Se calhar nem eu: é mais ele do que eu.A primeira imagem que eu tenho do Sporting é em 1982, foi a primeira vez que vim ao Estádio José Alvalade e lembro-me da frente de ataque que era Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes. O Oliveira era um grande jogador, o Manuel Fernandes foi meu treinador e não me posso esquecer disso, mas o Oliveira era incrível. Eu sempre pensei um dia quero ser como o Oliveira, tinha esta ideia pois a primeira imagem que eu tive de um grande jogador do Sporting foi a dele. Até há pouco tempo não me passava pela cabeça ser treinador, há uns sete ou oito anos é que pensei em ser treinador, mas nunca pensei que pudesse treinar o Sporting em menos de dois anos; no fundo ainda não tenho dois anos completos, tenho temporadas. Nem sei o que dizer neste sentido pois há imensa gente que treina sete ou oito anos até chegar à 1ª Liga, e outros estão a vida toda sem poder chegar a um clube como o Sporting, e eu em dois anos consegui-lo é um feito assinalável, mas é também uma grande responsabilidade e eu se calhar passo 18 horas por dia a pensar em futebol pois sei a responsabilidade que tenho, e sei o peso que tenho em cima de mim, e depois não gostamos de defraudar as pessoas que gostam de nós e os sportinguistas.O que disse a alguns amigos, e um deles é o Miguel Garcia, é que quando começasse a treinar em dois anos iria estar na 1ª Liga, não sabia era quando é que começava a treinar. O Sporting é que nunca me passou pela cabeça pois havia a questão dos cursos, 1ª Liga sim. O Miguel Garcia, que também é sportinguista, é testemunha disso, mas o Sporting é um desafio diferente que exige o melhor de nós. Não é que não pensasse que não estava preparado, mas dificilmente pensamos que vamos ter uma oportunidade tão depressa. Ela surgiu e nesse aspeto somos sortudos, sem dúvida alguma.Eu concordo. O Belenenses contratou alguém que ninguém conhecia e não sabia o que ia sair dali. O Sporting já não, o Sporting contratou um treinador que já tem um trabalho de quase duas temporadas e já viu alguma coisa. O Sporting quando pensou em nós pensou no futebol que praticavámos e nos jovens que lançámos, nos jogadores transferidos do Belenenses e que melhoraram a sua vida… Em 20 meses foram à volta de 16: portanto o Sporting quando pensou em nós já sabia o que queria, não foi uma aposta no escuro. Mesmo não tendo nós o 4.º nível o Sporting pensou que era isso que queria pois nós já tínhamos uma ideia de jogo da qual não abdicamos. Podemos adaptar no princípio pois chegámos a meio e tivemos de nos adaptar, ainda nos estamos a adaptar, mas depois com o passar do tempo a nossa ideia vai passar muito por aquilo que tínhamos feito anteriormente. Queremos uma equipa a tentar controlar todos os jogos com bola, a tentar mandar no jogo com bola pois é nisso que nós acreditamos. Já acreditávamos nisso enquanto jogadores, eu já acreditava nisso aos 19 anos como treinador de Futsal, e mesmo como jogador dentro de campo…São coisas em que acredito, e eu não consigo transmitir coisas em que não acredito. Eu sei que é preciso defender e jogar sem bola, e quando digo jogar sem bola é defensivamente, mas se eu poder encurtar esse tempo e puder passar mais tempo com bola sinto-me muito mais confortável… quando não tenho bola sinto-me desconfortável por isso temos de tentar ter a bola o mais tempo possível e depois tentar concretizar, não basta ter bola, é preciso criar ocasiões de golo e fazer golos. Mas neste momento estamos melhores pois temos mais qualidade individual, e o nosso trabalho é fazer com que eles cheguem à frente e depois eles que resolvam, mas nesse aspeto temos jogadores com muita qualidade.