Silas pensa "jogo a jogo" mas acredita no título de campeão nacional

O treinador do Sporting, Jorge Silas, admitiu este sábado que a equipa leonina continua a ter como objetivo a conquista do título de campeão português de futebol, embora admita que nesta fase é preferível olhar aos objetivos imediatos."O nosso objetivo é olhar jogo a jogo. Para chegarmos ao título, os rivais têm de perder pontos, não dependemos só de nós. Se ganharmos todos os jogos seremos campeões, não tenho dúvidas, mas, para já, pensamos jogo a jogo e em vencer todos os jogos", disse o treinador.O próximo desafio dos verde e brancos é a visita a Tondela e Jorge Silas sublinhou que a equipa quer conquistar mais três pontos, mas também melhorar o futebol apresentado."Pretendemos ter mais controlo sobre o jogo e isso passa por ter mais bola, antes e depois de fazer golo. Foi isso que nos faltou no último jogo", admitiu, considerando ainda que a equipa vive um "bom momento"."As vitórias são sempre boas. Desde que aqui estou é o melhor momento e dá-nos alento e confiança para o que aí vem", afirmou Silas, que revelou também que "é provável" que o Sporting apresente frente aos beirões um onze diferente do que subiu ao relvado frente ao Paços de Ferreira, na última jornada.Sobre as prioridades dos 'leões', que na próxima quinta-feira voltam a jogar para a Liga Europa, frente ao Rosenborg, o técnico salientou que não dá prioridade a qualquer competição."Vamos analisar jogo a jogo. Não vamos abdicar de nenhuma competição e vamos sempre escolher a equipa mais forte para cada jogo", garantiu.O Sporting visita o Tondela no Estádio João Cardoso, no domingo, a partir das 17:30, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa. Os beirões ocupam a oitava posição da tabela, com nove pontos, e os 'leões' seguem em quarto, com dezassete.