Silas: «Percebo que há opções minhas que nem toda a gente entende, mas sou teimoso»

As 'prendas' que Frederico Varandas pode, ou não, oferecer a Silas no mercado de inverno não tiram o sono ao treinador do Sporting. O técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida de domingo, com a Belenenses SAD, garante estar focado nos jogadores que tem em mãos e em "aumentar a competitividade interna"."Estarmos a falar disso agora é prematuro. Temos 8 jogos até à abertura do mercado, não vamos preocupar-nos agora com isso. Estamos aqui há 5 ou 6 semanas, o nosso primeiro objetivo foi conhecer o plantel e perceber o que podemos melhorar. O pior inimigo de uma equipa de futebol é a falta de competitividade interna e o nosso trabalho agora é esse. Como se faz isso? Preparando todos os que nós achávamos que não estavam preparados, para quando tivermos semanas como esta, com lesões. E como vemos se estão preparados? Metendo-os lá dentro", referiu.E prosseguiu: "Percebo que há opções minhas que nem toda a gente entende, mas tenho de as tomar, sou o treinador e o meu grande objetivo é aumentar a competitividade interna, porque sou teimoso. Nunca desisto de nenhum jogador. Esqueço o mercado completamente, para mim está completamente fora de questão. O meu foco é preparar os que entendo que estão a um nível que, com alguns ajustes, sei que podem ajudar. Sou demasiado teimoso para vacilar ou desistir de algum jogador. A competitividade interna vem antes das vitórias. Esse é o nosso foco."Na Noruega o Sporting jogou com três centrais, um sistema que já foi criticado. "Há coisas mais importantes numa equipa de futebol do que o sistema, mudamos sempre de maneira a podermos atacar melhor. Fizemo-lo na 1ª parte do jogo com Rosenborg. Com o 2-0, os jogadores estão ávidos por vitórias e inconscientemente começaram a defender mais e a cometer erros. Vamos usar muitas vezes a linha de três, mas não se admirem de de um jogo para outro aparecemos com losango ou um 4x3x3. O nosso trabalho é surpreender o adversário. Quanto mais preparados estivermos para jogar em vários sistemas melhor. A nossa ideia é essa. Umas vezes com três, outras com quatro, outras com dois..."Bruno Fernandes não saiu no verão mas é sempre um candidato a deixar Alvalade em janeiro. Estará Silas preparado para perder o capitão? "Não gosto de sofrer por antecipação, não penso em nada disso. Se tiver de perder algum jogador estou aqui para procurar soluções. Imagine que amanhã o Bruno se lesiona. Tenho de ter jogadores para o substituir. Estamos a falar do melhor jogador da Liga, sei que não será fácil substituí-lo, mas temos de estar preparados."