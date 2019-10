Silas: «Precisamos do apoio dos nossos adeptos»

Silas apelou ao apoio dos adeptos na receção ao Rosenborg. Numa altura em que a direção leonina e as claques afetas ao Sporting vivem momentos conturbados, o técnico deixou o repto aos apoiantes."É muito importante vencer, até para ficarmos com vantagem sobre o Rosenborg e porque perdemos o primeiro jogo. Por isso, precisamos do apoio dos nossos adeptos, tal como no jogo com o LASK e, se possível, ter o estádio cheio. Não é um jogo decisivo, mas é muito importante", disse Silas em declarações aos órgãos de comunicação do clube.Depois da, Silas frisou que a sua equipa continua a evoluir."Temos mais controlo com bola e menos pressa nas decisões iniciais das jogadas. Acho que isso é importante para depois podermos chegar com mais gente à frente e também para nos dar algum controlo e ter a sensação de termos o jogo controlado. Esta semana serviu para isso. Por isso, é provável que já se comecem a ver algumas ideias nossas", garantiu Silas que quer ver sobretudo a sua equipa... a marcar: "Às vezes olha-se só para o resultado e não se vê tudo aquilo que se criou, se a bola não entrar. Por isso, é importante criar e marcar senão tudo se resume a nada", referiu.