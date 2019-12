Silas promete mudanças em Linz: «Alguns jogadores não vão»

O primeiro lugar do Grupo D da Liga Europa é o principal objetivo do Sporting à entrada para a partida na Áustria frente ao LASK Linz, porém o treinador Silas assumiu, ao canal de televisão do clube, que irá fazer mudanças, já a pensar na visita ao Santa Clara, na próxima segunda-feira."[Primeiro lugar] É um dos nossos objectivos, embora tenhamos que ter em atenção que alguns jogadores não vão poder participar. Alguns por castigo, outros pelo risco de lesão ser elevado por já terem disputados quatro jogos consecutivos e não querermos perder mais algum jogador. Vamos gerir da melhor forma de maneira a que nos possamos apresentar frente ao Santa Clara na máxima força", reconheceu, sem complexos, o técnico leonino, não se mostrando intimidado pelo ambiente em solo austríaco: "Os jogadores gostam de jogar com estádios cheios. Não será nada que não estejamos habituados. Não será nada de especial. Será um jogo normalíssimo para nós nesse sentido. E até se pode virar a nosso favor".Por fim, uma palavra para Luís Neto. O central está internado desde o passado domingo, devido a um duro choque com Maximiano, e a recuperação adivinha-se longa (costelas partidas e pneumotórax). Todo o grupo se mostrou solidário com o defesa, mas Silas disse algo mais. "É um elemento que nos ajuda muito e nós estamos a precisar dele. Estava num momento bom, a jogar e a ganhar confiança. Acabou por ter este azar. A única coisa que podemos fazer é enviar força e desejar que recupere rapidamente", rematou.