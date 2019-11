Silas promove estreia em dia que Battaglia e Mathieu foram reintegrados

Tal comohavia avançado na edição desta terça-feira, Battaglia e Mathieu foram reintegrados nos trabalhos do Sporting desta manhã, "ainda que sob vigilância", tal como Fernando, explicaram os leões em nota publicada no site oficial. Wendel também já se apresentou ao serviço na Academia depois de ter estado com a seleção brasileira sub-23.Silas chamou ao treino 12 jovens da formação com o sub-19 Rodrigo Rêgo (defesa esquerdo) a estrear-se ao lado de João Oliveira (lateral), João Silva (central), João Ricciulli (central), Gonçalo Costa (lateral), Tomás Silva (médio), Bernardo Sousa (médio), Diogo Brás (extremo), Bruno Tavares (extremo), Tiago Tomás (ponta de lança), Hugo Cunha (guarda redes) e Matheus Nunes.Bolasie e Doumbia realizaram tratamento e treino condicionado no relvado, ao passo que Jovane Cabral fez trabalho de ginásio; Jesé Rodríguez realizou tratamento e ginásio e Renan Ribeiro apenas tratamento."Sebastián Coates, embora apenas tivesse de se apresentar na quinta-feira, devido ao problema físico sofrido no jogo de ontem , esteve presente na Academia Sporting para avaliação e será ainda sujeito a exames complementares de diagnóstico", explicaram os leões.