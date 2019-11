Silas promove mais uma estreia em treino com ausência de peso

O Sporting realizou mais uma sessão de treino na Academia de Alcochete e, desta feita, Silas promoveu a estreia de Rodrigo Piloto, avançado de 18 anos dos juniores, nos trabalhos.Para além do atacante, o técnico voltou a chamar vários jovens, de forma a fazer face aos vários ausentes que estão ao serviço das respetivas seleções. A saber, os centrais Rafael Fernandes e João Silva, o lateral-esquerdo Echedey Carpintier, o médio Tomás Silva e o extremo Diogo Brás participaram no treino.Por outro lado, refira-se que Renan é mais uma baixa nos leões, dado que o guarda-redes contraiu um problema num adutor e será sujeito a exames complementares de diagnóstico.Já Fernando trabalhou de forma integrado, mas ainda sob vigilância do departamento médico, enquanto Mathieu fez tratamento e trabalhou à parte com o fisioterapeuta Rúben Ferreira. O quadro clínico é ainda composto por Idrissa Doumbia e Yannick Bolasie (tratamento e ginásio) e Battaglia e Jovane (tratamento e trabalho especifico no ginásio e relvado).