Silas: «Qualquer das partes pode não querer continuar»

Silas admitiu ontem, na conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Portimonense, que poderá não estar disponível para prosseguir no Sporting na próxima temporada. Confrontado com os mínimos impostos por Frederico Varandas, na entrevista concedida a Record, Silas deixou no ar a ideia de que a sua permanência "não depende só de fazer uma boa campanha na Liga Europa e chegar ao terceiro lugar".

"Da minha parte não depende só disso. Vai depender de uma conversa e da partilha de pontos de vista", atirou, sublinhando que ambas as partes estão neste processo de boa-fé: "O presidente não me está a enganar e eu não estou a enganar o presidente. Ambos sabemos que nos vamos sentar e qualquer uma das partes pode não querer continuar. Ou, se calhar, até as duas."

Porém, esta é uma conversa que o técnico, de 43 anos, só quer ter em junho. Até lá limitar-se-á a cumprir o que está acordado. "Tenho uma relação muito franca e muito aberta com o presidente, o nosso acordo é até ao final da temporada e, depois, vamos sentar-nos e pensarmos aquilo que vamos fazer. Nessa altura, sim, temos de tomar decisões. Tanto eu como o presidente, e vermos o que é melhor para ambas as partes", reforçou Silas, não escondendo que os elementos que compõem a equipa técnica estão "muito orgulhosos de representar o Sporting, nem que seja só até ao final da temporada".

"Não faz sentido nenhum de nós estar a pensar nisso, quando temos constantemente jogos importantíssimos e todos os dias temos tanta coisa para pensar, para estarmos preocupados com aquilo que vai acontecer em junho. O que eu quero é ganhar o próximo jogo com o Portimonense", reforçou o técnico, garantindo que não dificultará a vida a Frederico Varandas: "Não estou agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim, porque é muito fácil chegar a acordo comigo, como o foi quando viemos para aqui."

Uma facilidade que se justifica com as expectativas criadas quando aceitou treinar o Sporting. "A nossa expectativa era vir para aqui até ao final da temporada, porque era esse o acordo. Não temos mais expectativas do que isso. A única coisa em que pensamos é em melhorar a equipa, melhorar os jogadores e ganhar todos os jogos que pudermos ganhar", acrescentou o técnico que cumpre esta tarde o 23º encontro à frente dos destinos dos leões. Conquistou 14 vitórias.O técnico leonino não espera um Portimonense a jogar à defesa em Alvalade por não ser essa a sua "natureza". No entanto, Silas quer ver os algarvios a defenderem mais do que a atacarem, por ação dos jogadores do Sporting. "Uma coisa é eles virem aqui e, por iniciativa própria, meterem-se atrás e não saírem lá de trás, outra coisa é nós sermos capazes de obrigá-los a meterem-se lá atrás. Somos capazes de o fazer, mesmo que o Portimonense não queira, a minha ideia e a minha expectativa são essas", explica.

Silas promete usar hoje "praticamente mesmo sistema" de Braga, o que pode passar por um ajuste ao 3x5x2, com a saída de um médio (Eduardo) e a entrada de Vietto, em 3x4x3. Na própria linha defensiva, Mathieu deverá render Borja. A semana que antecedeu o encontro de hoje, foi utilizada para melhorar os aspetos que correram menos bem em Braga e potenciar os que já estão mais interiorizados.

"Às vezes, as coisas só se conseguem perceber com imagens. Pegámos em imagens, passámos as mensagens que queremos passar e, durante a semana, as coisas correram bem", assegura o treinador. "Agora temos tido mais tempo, porque temos tido semanas completas. É um sistema que precisa de trabalho, mas nós temo-lo tido e não vamos precisar de muito mais para estarmos consistentes e a um bom nível", acrescenta.

Silas tem bem claro qual é, neste momento, a sua grande prioridade: pôr os leões a marcar mais golos. "Apesar de termos perdido com Sp. Braga, Benfica e FC Porto, não estivemos instáveis a nível de rendimento. Aliás, para a Liga, só houve um jogo em que o adversário rematou mais do que nós. Temos apresentado um futebol ofensivo, com muitas ocasiões de golo, com muitos remates, mas temos pecado na eficácia", reconheceu Silas, antes de apresentar o exemplo do jogo com o Sp. Braga, adversário contra o qual foi o Sporting que mais oportunidades criou: "Não houve nenhuma equipa na Liga, em Portugal, que tivesse 17 remates contra o Sp. Braga. Nós fizemos!"

Diante do Benfica a história foi diferente. "Foi muito equilibrado. Não sei se o Benfica teve um remate a mais ou se nós tivemos um remate a mais, mas foi muito equilibrado", concluiu.