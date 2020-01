Silas: «Qualquer equipa em Portugal que perdesse Bruno Fernandes iria ressentir-se»

Silas não confirmou se este foi o último jogo de Bruno Fernandes pelo Sporting. Após o triunfo caseiro (1-0) sobre o Marítimo, o treinador manifestou que gostaria de ficar com o capitão.





"Não posso confirmar, gostaria que ele ficasse. Neste momento não sei dizer se fica ou não mas gostava de contar com ele pelo menos até final da temporada", começou por dizer, quando faltam quatro dias para o fecho do mercado."Bruno Fernandes é um jogador diferente, vê coisas que ninguém vê, movimentos de rotura ou diagonais que ninguém vê. Estando mais atrás e vendo estes movimentos, a defesa começa a baixar. Qualquer equipa que tivesse o Bruno Fernandes em Portugal ia ressentir-se se o perdesse. Nós também nos vamos ressentir se o perdermos. Se assim for teremos de procurar soluções", acrescentou Silas.