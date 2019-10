«Wendel não matou ninguém»: Silas garante que não quer perder jogador brasileiro

Silas abordou esta quarta-feira a situação de Wendel. O jogador brasileiro foi despromovido esta semana temporariamente à equipa de Sub-23 do Sporting por ter infringido o regulamento disciplinar do clube."Já sabem o que aconteceu. A única coisa que digo é que continuamos a acreditar nele. Não é minha intenção perdê-lo. Sou das pessoas qu menos gostam desta situação que não foi criada por mim. Agimos de acordo com os interesses superiores do Sporting e não está fora de questão ele poder voltar, isso nunca me passou pela cabeça. É um jogador de enorme potencial que queremos ajudar, mas tem de querer ser ajudado", afirmou o treinador dos leões na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (quinta-feira, 19h45).E prosseguiu: "A verdade é que o Wendel não jogou no último jogo e ganhámos. Queremos muito ajudá-lo ao nível indívidual, mas o nosso foco é o coletivo. Prazo do castigo? Não temos data marcada, isto acabou de acontecer. Vamos ver como ele reage e depois vamos estando em contacto. Não tenho qualquer problema direto com Wendel, tentei falar com ele, dei-lhe o meu ponto de vista e ele conseguiu perceber. Vamos ver, não é algo taxativo; o Wendel não matou ninguém, mas temos valores importantes".Não é a primeira vez que Wendel é despromovido à equipa de Sub-23 do Sporting. Em outubro de 2018 castigou o brasileiro pela atitude displicente que tinha vindo a demonstrar, ‘coroada’ com mais um atraso no regresso do Brasil, após ter sido autorizado pelo clube a regressar ao seu país para participar nas cerimónias fúnebres da sua avó.Já em abril deste ano, Wendel viajou até Turim para assistir ao Juventus-Ajax relativo à Liga dos Campeões. Uma vez que quebrou os regulamentos internos do Sporting foi multado e excluído da convocatória para o encontro com o Nacional.A estas duas situações junta-se o episódio de ter a 22 de maio desde ano ter sido intercetado, na zona de Alcochete, a conduzir sem carta.