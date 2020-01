Silas reconhece “qualidade” de Sporar

A mais que provável transferência de Sporar para Alvalade foi um dos temas na ordem do dia verde e branco e, por esse motivo, Silas foi confrontado com o nome do tão aguardado reforço para o ataque. A este propósito, e ainda que bastante parco em palavras, o técnico português deixou escapar o facto de estar familiarizado com as características do internacional esloveno.





"Todos os jogadores apontados ao Sporting têm qualidade. Conheço o Sporar, tem qualidade, mas como conheço muitos outros que me falam ou vejo. É mais um dos que se tem falado, que entretanto conheço. Temos vários jogadores falados para o Sporting. É mais um com qualidade", sublinhou Silas, no âmbito da conferência de antevisão do duelo com o V. Setúbal.