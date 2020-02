Silas: «Só houve um jogo em que o adversário rematou mais do que nós»

Silas espera que o Sporting volte aos triunfos já amanhã, em casa, diante do Portimonense (17h30). A equipa mudou o sistema tático mas tem tido tempo para o trabalhar. O técnico elogiou, ainda, a capacidade ofensiva dos seus jogadores, mas reconhece que ainda é preciso melhorar a eficácia.





"Tendo em conta o último jogo, em que mudámos o sistema, trabalhámos coisas que não correram tão bem e que não são fáceis de mudar no decorrer dos encontros. Vamos usar o mesmo sistema, a nossa semana foi basicamente pegar no jogo, potenciar coisas que fizemos bem e melhorar coisas que não correram tão bem.""O Portimonense - não só agora, mas com o Folha também - é uma equipa que tem um valor superior à posição que ocupa na tabela classificativa, tanto ao nível individual, coletivo como até de jogo. É uma equipa que não especula muito, defende se for obrigada a defender, mas todos somos assim. Eles, por sua iniciativa, não se metem atrás a especular com o resultdo. Têm jogadores muito bons ao nível técnico. Espero que só consigamos fazê-los defender.""Temos tido um bocadinho mais de tempo, temos tido semanas completas de trabalho, é um sistema que precisa de trabalho e acho que vamos conseguir estar consistentes. Não vamos precisar de muito mais tempo para estar a um bom nível.""Chegou há pouco tempo, vinha de uma paragem grande, falei com ele para fazer uns minutos na equipa de sub-23. Não vai precisar de muito tempo para se ambientar, isto é a casa dele. Mas estamos a usar um sistema novo, ele está parado há uns 3 meses, no último mês não treinou com uma equipa. É inteligente e tem muito do que queremos que é perder poucas bolas.""Apesar de termos perdido, não acho que tenhamos estado instáveis em termos de rendimento com o Benfica, com o FC Porto e com o Sp. Braga. Para a Liga, se calhar só houve um jogo em que o adversário tenha rematado mais do que nós. Temos apresentado um futebol ofensivo, mas temos pecado na eficácia. Ao nível de consistência de jogo ofensivo estamos bem, precisamos é de melhorar a eficácia. Fizemos 17 remates ao Sp. Braga, mesmo não fazendo algumas coisas bem. Estamos instáveis ao nível de resultados e é claro que no final é isso que conta."