Silas: «Só se houver uma catástrofe é que Bruno Fernandes não vai estar no dérbi»

Mesmo com a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United presa por detalhes, Silas conta com o médio para o dérbi de amanhã, frente ao Benfica (21H15), apontando ser preciso uma "catástrofe" para afastar o capitão leonino do jogo de Alvalade.





"A única certeza que tenho é que o Bruno vai estar. Preparámos o jogo com ele, treinou muito bem, é um jogador extraordinário, é o melhor jogador da Liga. O Bruno não vale esse dinheiro que se fala, vale muito mais. Além de atacar ainda se mata a defender. Não há nenhum jogador que faça o que ele faz. Quando temos um jogador destes é normal que muita gente o queira. Só se houver uma catástrofe é que não vai estar. Vai estar como está sempre", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa.Questionado sobre que jogador o Sporting pretende para substituir Bruno Fernandes, Silas foi perentório. "Temos bons jogadores, em Portugal há bons jogadores, mas não precisamos de um substituto, precisamos de três: quem marque tantos golos, organize e defenda como ele. Temos de procurar alternativas de dinâmicas, de sistemas que possam minimizar a perda do Bruno, isso se é que o vamos perder. Não há nenhum jogador em Portugal que substitua o Bruno".