Silas, treinador do Sporting, considera que os leões podiam ter gerido melhor a vantagem alcançada no arranque do jogo em Paços de Ferreira. Os leões venceram por 2-1 mas tiveram de suar no fim."Jogo muito difícil, como esperávamos, pela mais-valia do adversário, uma equipa que, em casa, tem muitos cruzamentos e constrói bem. Depois do golo podíamos ter gerido melhor o jogo, mas ainda nos falta alguma coisa para gerir melhor em vantagem. Queria o Sporting a controlar mais, mas no final da primeira parte começámos a cometer erros que não podíamos e, depois, a defender", começou por dizer o treinador leonino."O jogo foi muito dividido e acabou por pender para o nosso lado, mas, se calhar, o Paços não merecia perder. Foi superior na segunda parte e mereceu chegar ao empate, mas acabámos por ser mais felizes. Acho que ainda perdemos muito a bola e isso desgasta a equipa, temos de aumentar o tempo de posse de bola", apontou Silas."Temos dado mais prioridade ao resultado pelo momento, porque as derrotas aqui pesam muito. [Três vitórias consecutivas] É importante para estabilizar e trazer confiança", finalizou.