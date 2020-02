Silas: «Temos de olhar para cima, nós somos o Sporting»

Silas não está à espera de um jogo fácil amanhã, frente ao Rio Ave, até porque a equipa treinada por Carlos Carvalhal (técnico que bem conhece...) já demonstrou nas duas deslocações que fez a Alvalade que tem equipa para bater o pé a qualquer adversário. Mas o treinador dos leões - que quer a equipa a olhar para cima na classificação - confia no valor do seu plantel e na capacidade dos seus jogadores para somarem três pontos em Vila do Conde.





"O Rio Ave é uma das equipas em Portugal que pratica um futebol mais atrativo; o seu treinador já foi meu treinador, gosto muito dele, sempre segui o seu trabalho. Juntando a isso tem um plantel com bons jogadores e são provavelmente das melhores equipas em Portugal. Vêm de uma série de resultados muito positivos, estão a lutar por lugares da Liga Europa e vão estar até ao final nessa luta, Já ganharam duas vezes ao Sporting, mas acho que temos argumentos para ir lá e ganhar, respeitando sempre o Rio Ave. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos as nossas armas e vamos tentar ganhar. Mesmo o Rio Ave tendo vindo ganhar aqui, podemos e devemos fazer mais do que fizemos nesses dois jogos.""Tendo a minha vida toda ligada ao desporto condeno todos os atos de violência, isso é claro, não só aqui. Sobre a nossa performance em casa, não direi que isso tenha afetado, os jogos em que perdemos não jogámos mal. Mas se estivermos todos a puxar para o mesmo lado as coisas ficam mais fáceis para nós e mais complicadas para os adversários. Os nossos adeptos ajudaram-nos no último jogo, mostraram desagrado quando não estivemos bem, mas quando melhorámos mostraram apoio. O que fazemos dentro de campo é o que puxa ou não pelos adeptos.""Não preparámos o jogo a pensar na dinâmica de ataque do adversário. Conhecemo-los e temos de fazer alguma coisa para os anular, mas preparámos a equipa mais para atacar do que para defender. Seguramente que eles também estão preocupados. Se atacarmos bem condicionamos muito o Rio Ave porque quando se tem a bola eles vão ter de se adaptar a nós. Nunca preparo a equipa a pensar no que o adversário faz ofensivamente, mas sim no que nós podemos fazer no ataque.""Se não puder participar - ficámos sem muitos jogadores que de uma só vez - teremos de colocar outros e a verdade é que temos muitos jovens que trabalham com ambição de poder responder. Teremos de procurar soluções que já estão pensadas.""O Edu é diferente do Bruno [Fernandes] e do Vietto. Olhando paro o que foi a constituição do plantel do princípio da época, entendo que foi criado na ideia do 4x2x3x1. Olhando às características do Bruno, do Vietto, que é um 10 e tem caraterísticas muito parecidas com o Bruno, acho que esta equipa foi criada a pensar nisso. Não tendo esses jogadores temos de procurar outras alternativas porque há alguns jogadores que estavam na ideia inicial desse 4x2x3x1 e que agora já não estão. Até para não sermos muito previsíveis em termos táticos. O Edu é um médio mais defensivo, foi trazido a pensar num médio defensivo. Mas pode jogar noutros sistemas dá-nos coisas fortíssimnas. Em Braga foi dos um melhores em campo, ele tem características que se veem pouco, talvez nele, no Wendel e num ou outro jogador do Benfica. Mas não é um 10.""Não joga há dois jogos e não podemos dizer por isso que já não conta. Até porque conta, contam todos. Temos de olhar às características dos jogadores, dos adversários e preparar a melhor estratégia para o jogo. Ele é um dos que até pode jogar a titular amanhã...""Tem a ver com a regularidade dos da frente, foram mais regulares do que nós. Estão à frente separados por 4 pontos. O Benfica só perdeu com o FC Porto, é difícil encontrar uma liga onde uma equipa tenha perdido tão poucos pontos. Temos de olhar para cima, nós somos o Sporting. Temos de ganhar os nossos jogos para não sermos apanhados pelos que vêm a atrás. Equiparamos-nos aos dois grandes porque nos jogos contra eles não fomos inferiores. Não fiquei convencido que tivessem sido mais fortes, mas têm sido mais regulares e tem de se lhes dar os parabéns por isso."