Silas: «Temos de ter mais gente a resolver problemas»

Silas voltou a ser questionado sobre os "heróis" de que falou após a derrota do Sporting em Alverca e destacou a necessidade de haver mais jogadores a dar o seu contributo de forma sistemática."Temos de ter mais gente a resolver problemas, não podemos deixar nos ombros de um ou mais jogadores, porque a responsabilidade é grande. Sabemos quem faz o esforço e esses jogadores não podem fazer esse esforço sozinhos. Não podemos meter toda a responsabilidade num ou dois jogadores. Todos têm de assumir as suas responsabilidades. Queremos ser uma equipa grande e por isso todos têm de ajudar", afirmou o treinador leonino na conferência de antevisão à receção ao V. Guimarães, agendado para este domingo.Sobre os problemas entre direção e claques, Silas recusou entrar em detalhes: "Não estou aqui para falar desse tipo de problemas, quanto mais adeptos melhor mas preparamo-nos para render no campo e isso e que é fundamental.""Grande parte do nosso trabalho tem sido psicológico, não temos tido muito tempo para trabalhar em campo com a equipa toda. Isto sendo que as vitórias são o melhor remédio para isso e em 4 jogos temos 3 vitórias. Temos vindo a trabalhar pouco a pouco e notamos melhorias muito importantes mas não podemos separar as coisas: o aspeto psicológico não é mais importante do que os outros, todos juntos formam o jogador e a equipa. As vitórias dão-nos força anímica diferente. Mesmo preparar jogos em cima de vitórias é diferente.""Tenho tido pouco tempo de trabalho. Amanhã já há jogo. Este tempo de trabalho é quase zero, no período entre jogos. Mesmo se quisesse fazer grandes alterações, tenho pouco tempo de trabalho. Pouco a pouco vamos melhorando, disso não tenho dúvidas. Contra o LASK tivemos 10 tentativas de golo, neste com o Rosenborg 19. Estamos muito melhores a nível ofensivo. O jogo com o Alverca foi o nosso melhor jogo a nível ofensivo, 22 remates. Mas vamos precisar de mais tempo. [No Belenenses] Tínhamos semanas normais de trabalho, algo que aqui não temos, e ainda bem."