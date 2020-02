Silas: «Temos sido muito fortes em casa»

Silas já realizou a antevisão do jogo com o Basaksehir na Sporting TV, e mostrou-se esperançado em aproveitar o facto de disputar o primeiro jogo no Estádio José Alvalade. "Somos fortes em casa, temos sido muito fortes em casa, e na Liga Europa não demos hipóteses. Nós queremos ganhar em casa mas temos de ter algum cuidado para não sermos surpreendidos pois nesta competição os golos fora valem mais", afirmou o treinador que destacou os principais trunfos do Basaksehir:"Eles estão em segundo lugar no campeonato turco, é uma equipa forte e versátil, e já os vi jogar em mais de dois sistemas. São muitos bons no ataque, e têm jogadores bons que jogaram em outras ligas e custaram muito dinheiro. De qualquer forma estou convicto que poderemos ganhar".





Para assegurar a passagem, o treinador só pensa em alcançar um bom resultado no jogo em Lisboa. " Lá não é o tipico ambiente turco, mas eles têm muitos adeptos. É uma equipa perigosa no contra-ataque por isso não podemos perder bolas fáceis. Das equipas que nos poderiam calhar esta é forte, mas não é das mais fortes, mas acho que é importante vencermos e não sofrermos golos em Alvalade golos".