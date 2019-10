Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Silas tirou curso no futsal: viagem às raízes lisboetas do treinador do Sporting Aos 19 anos já orientava a equipa do Santana e sagrou-se campeão de juniores





Jorge Vicente aponta a taça de juniores conquistada em 1996/97; jogou com Silas, que também era o treinador

• Foto: Paulo Calado