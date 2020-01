Silas: «Tivemos coração porque no Sporting ninguém desiste»

No final do encontro com o Portimonense, que culminou com a reviravolta do Sporting e consequente apuramento para a ‘final four’ da Taça da Liga, Jorge Silas era um treinador feliz. O técnico até desvalorizou a expulsão de Bolasie.





"A expulsão não é justa mas acontece. O árbitro falha como nós falhamos também. Fizemos uma grande segunda parte, com menos um jogador. Já tínhamos tido boas oportunidades na primeira parte, mas tivemos grande coração, uma atitude competitiva muito forte. A ambição dos jogadores foi muito grande, tal como a vontade de estar outra vez na ‘final four’ e defender um título que é deles. A vitória assenta-nos bem. Fomos mais fortes na segunda parte, mesmo com menos um jogador. Os golos são golos com muita qualidade", afirmou Silas, em conferência de imprensa.O técnico leonino voltou ainda a sublinhar os elogios aos jogadores. "Esta vitória significa a união que os jogadores têm entre eles. Tem de ser esse o caminho. Temos de voltar a ser a equipa que eles foram o ano passado. Depois haverá jogos com mais ou menos qualidade mas se forem equipa a sério conseguem dar a volta a jogos como este, onde ninguém acreditaria".Silas diz que apenas pede aos atletas que nunca desistiam. "Eu sei que os jogadores são capazes de fazer isto. A minha única chamada de atenção é que não desistam. Notei que estavam a desistir a seguir ao 2-0 mas chamei-os à atenção ao intervalo. Este clube nunca desistiu e não são dois golos que nos mandam a baixo. Aqui ninguém desiste. Depois, com as oportunidades que tivemos, fiquei mais tranquilo. O Sporting precisa de gente com coragem e caráter e foi isso que eles mostraram", assegurou.O técnico não quis ainda revelar se já pensa no mercado de inverno, até porque está contente com o atual plantel. "Hoje reparei em alguns reforços. O Battaglia, o Plata, estes é que nos importam. Não nos importa o que poderá acontecer daqui a uns dias no mercado. Com estes estamos contentes", garantiu.