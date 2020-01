Silas: «Último jogo de Bruno Fernandes no Sporting? Não sabemos, nem ele sabe...»

Silas admitiu que gostaria de continuar a contar com Bruno Fernandes mas que o capitão do Sporting poderá sair a qualquer momento. Na conferência que se seguiu à derrota caseira (0-2) com o Benfica, o treinador leonino deixou rasgados elogios ao médio.





"Se pudesse ter um reforço seria o Bruno Fernandes? Sem dúvida, já disse que o Bruno faz coisas por dois ou três jogadores. Preferia que ele não saísse. Temos de perceber a ambição do jogador, que prefere jogar numa liga superior à nossa. Tem-se falado na liga inglesa, mas quem não gostaria de jogar lá? O Bruno merece tudo e experimentar uma liga assim, se ele é um dos melhores, merece lá estar", começou por dizer Silas.Questionado sobre se foi o último jogo de Bruno Fernandes, Silas deixou dúvidas: "Espero que não. Até este momento não sabemos, nem o Bruno sabe. Vamos tentar mantê-lo por mais jogos, mas não depende de nós. Estou a falar do campeonato, não estou a falar de United ou do Sporting, merece o melhor campeonato do Mundo. O único desejo que eu tenho é o melhor para ele."