Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Silas volta a fazer novas 'chamadas' ao treino de olho no clássico Treinador prepara jogo com o FC Porto do próximo fim-de-semana





Silas volta a fazer novas 'chamadas' ao treino de olho no clássico