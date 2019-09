Simão Sabrosa: «Faltou paixão a Keizer»

Simão Sabrosa esteve na Soccerex e analisou a atualidade do futebol português, incluindo a saída de Marcel Keizer do Sporting"É uma decisão do presidente. Creio que faltou um pouco de paixão a Keizer, no sentido de vibrar. Tenho a certeza que é um treinador que trabalha muito bem, mas o Sporting não lhe pode dar o tempo necessário para falhar e depois atingir os objetivos", atirou o ex-jogador.Outra saída nesta paragem para seleções foi a de Silas. "Surpreendeu-me, não só por ser amigo mas por saber como trabalha e o que pretende. Não lhe foram dadas as condições agora neste início de campeonato, até porque saíram muitos jogadores e num projeto com muitas caras novas. Passar a mensagem e mostrar como quer que a equipa jogue leva o seu tempo", defendeu Simão Sabrosa.