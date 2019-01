Nani trocou de camisola ao intervalo e, curiosamente, a peça de equipamento que envergou na segunda metade do encontro tinha o símbolo leonino colado ao contrário, um detalhe que correu as redes sociais. Indiferente a este pormenor, o capitão dos leões no final saudou o triunfo. "Que grande maneira de começar o ano. Regresso do campeonato e com uma vitória. Com o vosso apoio tudo fica mais fácil", partilhou o internacional português na sua conta no Instagram.