Sinama-Pongolle: «Não devia ter ido para o Sporting»

Em 2009, Sinama-Pongolle custou 6,5 milhões de euros ao Sporting e apenas fez... um golo em nove jogos. Hoje, o avançado francês assume o erro.





"É o meu único arrependimento. Não devia ter ido para o Sporting. O At. Madrid disse-me ‘tens de ir embora porque precisamos do dinheiro’", revelou, ao The Athletic.