Sindicato dos Jogadores felicita "campeões do esforço, dedicação e devoção"

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) felicitou esta quarta-feira os jogadores, equipa técnica e dirigentes do Sporting pela conquista do título de campeão nacional, definindo-os como "campeões do esforço, dedicação e devoção".

"Em meu nome pessoal e na qualidade de presidente da direção do sindicato dos jogadores, quero felicitar-vos pela conquista da Liga 2020/21. Conquistar o título de campeão nacional é um grande feito e nas circunstâncias atuais revela especial perseverança, determinação e capacidade de superação", lê-se na mensagem enviada por Joaquim Evangelista.

O líder do sindicato considera que todo o plantel está de parabéns por ter "conseguido ultrapassar com sucesso todas as dificuldades", impostas pela pandemia de covid-19, que obrigou "à ausência de público nos estádios, ao distanciamento e à implementação de um protocolo exigente, e impôs a todos um esforço extra".

Evangelista deixou uma palavra especial aos jogadores, afirmando que estes "demonstraram dentro de campo que existe muita qualidade no futebol português" e considerou que a aposta feita nos jogadores provenientes dos escalões de formação provou "que vale a pena investir no talento nacional.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.