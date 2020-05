Idrissa Doumbia recomendado à Juventus: «Iria sair-se muito bem de preto e branco»

O antigo internacional maliano, Mohamed Sissoko, não tem dúvidas de que Idrissa Doumbia, médio do Sporting, seria uma boa solução para a Juventus, caso esta perca no final da presente temporada Miralem Pjanic, atleta bósnio que tem sido sucessivamente ligado a um interesse do Barcelona.

Em declarações ao portal 'Juventus News 24', o ex-jogador da 'Vecchia Signora' entre 2008 e 2011 disse que, apesar de ser "um menino ainda pouco conhecido", Doumbia iria sair-se "muito bem de preto e branco".

"[Pjanic] já não é um jovem e, na minha opinião, a Juventus deveria pensar em elementos mais nessa perspetiva. Vou dar um nome de um menino ainda pouco conhecido: Idrissa Doumbia, do Sporting, um jogador de 1998 que se sairia muito bem de preto e branco", apontou.



Recorde-se, tal como Record já avançou, o médio-defensivo é um dos nomes do plantel que não tem continuidade assegurada em 2020/21.