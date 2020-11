Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Skoglund já sonha com altos voos: Pai do jogador do Sporting revela ofertas dos rivais A história do norueguês que os leões descobriram na Tailândia, na academia de um clube... brasileiro





PROMISSOR. Skoglund é um talento emergente da Academia