Sky Sports fala em acordo próximo com o Manchester City por Bruno Fernandes

Um dia depois de ter voltado a brilhar com a camisola do Sporting, com três golos diante do Belenenses, Bruno Fernandes assumiu papel de destaque na imprensa britânica, que esta segunda-feira dá amplo destaque a uma investida concreta do Manchester City junto dos leões para garantir o seu concurso, numa clara tentativa de antecipação a toda a forte concorrência neste particular, tal comoForam vários os cenários hipotéticos levantados pelas mais diversas publicações, como o 'Daily Mail' ou o 'Goal', sempre falando de um interesse que passaria pela oferta de 50 milhões de euros e a cedência de alguns jogadores. Ora, ao final da tarde, de uma forma bem mais clara e taxativa, a Sky Sports News revelou que existem de momento negociações avançadas entre as duas partes, estando neste momento em cima da mesa uma oferta entre as 50 e as 60 milhões de libras (entre os 58,4 e 70 milhões de euros).De notar que, segundo a Sky Sports, Bruno Fernandes estará bastante inclinado para se mudar para o Etihad Stadium, onde poderá encontrar o seu colega de seleção Bernardo Silva.