Slimani mais longe de reforçar o Sporting: as razões que mudaram o rumo das negociações

Islam Slimani está mais longe do Sporting. Segundo apurou Record, o avançado argelino mostrava-se disponível em diminuir em metade o salário que atualmente aufere no Leicester (2.8M€ livres de impostos por época) para regressar a Alvalade, mas mesmo assim os leões não quiseram prosseguir as negociações.





De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a decisão técnica também está a pesar o facto do Sporting não querer fazer um esforço financeiro pelo internacional argelino, que não se enquadra no perfil pretendido pela equipa técnica para a frente de ataque. Recorde-se que Islam Slimani viria para AlvaladeNeste momento, o negócio encontra-se praticamente impossível de concretizar-se, contudo, o mercado de transferências em Portugal só termina amanhã, pelo que poderá ainda existir um volte-face.