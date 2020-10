Notícia Record: Slimani oferecido ao Sporting a custo zero

Slimani foi oferecido ao Sporting a custo zero e no que depender da vontade do avançado o regresso a Alvalade pode vir a acontecer, apurou Record.





A concretizar-se será uma transferência a custo zero. O Leicester está disposto a libertar o jogador, que tem um contrato válido por mais uma época.Há outros clubes interessados mas o desejo de Slimani é só um: voltar ao Sporting. Nesta altura decorrem conversas entre Sporting, Leicester e representantes do avançado. Tendo em conta que há outros clubes interessados, os leões terão de decidir rapidamente.Slimani ganha 2,8 milhões de euros livres de impostos por época mas está disposto a baixar consideravelmente esse valor para voltar a vestir a camisola verde e branca, desejo de há muito, como Record anunciou a 22 de maio.