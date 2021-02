Slimani: «Sporting estará para sempre no meu coração»

Islam Slimani não esquece o Sporting. Atualmente no Lyon, o internacional argenlino lembra que Alvalade foi a sua porta de entrada na Europa, em 2013, proveniente do CR Belouizdad. Nos leões, o avançado apontou 57 golos ao longo de três temporadas.





"O Sporting estará para sempre no meu coração. Foi o clube que me permitiu aparecer na Europa", disse Slimani, de 32 anos, numa entrevista à beIn-sport.O atacante lembrou ainda a importância de um dos grandes nomes da história do FC Porto na afirmação do futebol argelino em Portugal: "Antes de chegar, um tal de Rabah Madjer escreveu uma história muito bonita no país de Cristiano Ronaldo. Todos os argelinos devem estar orgulhosos pelo que ele fez."