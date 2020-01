Slovan Bratislava emite comunicado sobre Sporar e fala noutra oferta "muito séria"

O Slovan Bratislava emitiu esta sexta-feira um comunicado sobre a situação de Andraz Sporar, jogador que está a ser negociado com o Sporting.





O clube eslovaco assume estar negociações com o clube de Alvalade, para a transferência do avançado de 25 anos, mas refere que estas não estão finalizadas e que não abdica das exigências financeiras que definiu."É verdade que estamos a negociar com o Sporting, que está a fazer grandes esforços para garantir Andraz Sporar. No entanto, a situação muda de hora para hora e, neste momento, não há acordo final sobre a transferência", refere o comunicado."Definimos claramente os requisitos e as condições sob as quais estamos dispostos a concordar em transfência e não vemos razões para baixar. A oferta deverá corresponder ao valor atual do jogador", indica ainda Ivan Kmotrík, diretor-geral do Slovan Bratislava."Clubes em Inglaterra, Espanha e França também mostraram interesse em Sporar, há poucas horas recebemos outra oferta muito interessante e séria", adianta ainda a nota divulgada pelo Slovan Bratislava.