Marcel Keizer só deve mexer na equipa para lançar André Pinto no onze. O defesa português é o substituto natural de Coates, castigado, e vai fazer dupla com Mathieu no eixo defensivo dos leões. Convém assinalar que ambos não contabilizam muitos jogos juntos, pois André Pinto é normalmente chamado para render o... francês.





Na temporada passada, a dupla foi utilizada em apenas três ocasiões, curiosamente todas disputadas nas competições europeias. Marcelo estará, por isso, no banco. Raphinha, que regressou recentemente às opções, deve começar no banco. Jovane e Diaby têm presença assegurada no onze, tal como aconteceu com o Rio Ave.