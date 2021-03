«Só tenho medo que chegue um sheik no fim da época e nos leve o treinador e os miúdos todos»

O Sporting venceu o V. Guimarães por 1-0, continuando com 10 pontos de vanatagem sobre o segundo classificado, o FC Porto.



Domingos Castro, empresário





"Só tenho medo que chegue um sheik, no final da época, e que nos leve o treinador e os miúdos todos. Este Sporting é digno de se assistir. Espetacular. Um menino de 16 anos a chorar. Tenho um orgulho enorme. Ninguém pára esta equipa""Foi um jogo de grande qualidade do Sporting. Boa circulação de bola, com um meio-campo e uma linha avançada com grande mobilidade. Daniel Bragança trouxe outra qualidade de passe e de circulação de bola.""Sporting muito assertivo. Apesar desta juventude, é uma equipa madura, a saber o que tem de fazer. Não se enervam e têm noção do que têm para fazer. Uma atitude fantástica. Espírito dos anos 80. Vejo o jogo e não me preocupo com o resultado".