Soares Franco: «Desejo que Bruno de Carvalho nunca volte ao Sporting»

Filipe Soares Franco, presidente do Sporting entre 2005 e 2009, mostra-se contra o regresso de Bruno de Carvalho ao Sporting, depois de o ex-líder dos leões ter manifestado essa vontade, no mesmo dia em que foi absolvido no julgamento do ataque à Academia de Alcochete.





"Uma maioria decidiu que não o queria como sócio e muito menos como presidente. A família sportinguista já fez o seu juízo de valor sobre a personalidade do senhor Bruno de Carvalho", começou por dizer, à Rádio Renascença, reforçando a tónica: "Regresso? Espero que não. Desejo que nunca volte. Mas vamos ter de conviver com ele. Ele prestou um péssimo serviço como presidente do Sporting"."Apelo ao doutor Bruno de Carvalho para que ponha a mão na consciência, para descer à terra e perceber que se, de facto, é um verdadeiro sportinguista deve ter uma atitude sensata, sã e deixar esta direção que foi eleita acabar o seu mandato e trabalhar com o máximo de tranquilidade possível, para enfrentar os desafios que o Sporting tem pela frente. Que já não era nada fácil, porque ele deixou uma herança pesada", sublinhou, rotulando BdC como "um populista por natureza e agrega à sua volta radicais e fundamentalistas". "Isso pode agravar e dificultar a gestão de todo o universo do Sporting", considera."Frederico Varandas tem uma formação militar e já demonstrou que não tem medo e não teme Bruno de Carvalho. Como eu também não temo. Não tenho medo. Quando a razão está do nosso lado temos uma força extra para combater o mal. Um regresso de Bruno de Carvalho era o mal", rematou.