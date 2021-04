Soares Franco e a vitória em Braga: «Foi preciso muita garra e alma»

Soares Franco acredita que os clássicos que ainda se irão disputar na Liga NOS serão decisivos para o título. Em entrevista à Rádio Renascença, o antigo presidente do Sporting sublinhou a "garra" da equipa na vitória de ontem frente ao Sp. Braga.





"Era um jogo importantíssimo frente a um adversário que ainda tem aspirações a estar no pódio. Num jogo difícil, onde o Sporting ficou reduzido a dez jogadores aos 18 minutos, foi preciso muita garra, determinação e alma para sair de lá com a vitória. Para se ganhar é preciso sorte e o Sporting também a teve e deu um passo gigantesco a caminho do título. Além de ter criado uma motivação extra para estes últimos jogos. Espero que tudo corra bem e que sejamos campeões", afirmou.E prosseguiu, avaliando o peso das ausências de Adán, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás no jogo da próxima jornada frente ao Nacional: "São três habituais titulares mas quem os substituir dará o seu melhor e não será por isso que deixaremos de vencer a partida. Acho que os jogos Benfica-FC Porto e Benfica-Sporting poderão definir muita coisa. Se o Sporting chegar ao jogo da Luz com esta vantagem, terá muitas possibilidades de ser campeão".Soares Franco sublinhou ainda que "se os adeptos do Sporting pudessem ir ao estádio, seriam um grande apoio para a equipa". "A fase da contestação já lá vai e, nesta reta final, os sportinguistas estão a ser fantásticos com várias manifestações de apoio fora do estádio e no acompanhamento da equipa à saída da academia e nos vários pontos de destino. Os sportinguistas estão unidos e esperançados que, desta vez, vamos conseguir o título nacional", concluiu.