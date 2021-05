Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Soares Franco fala em feito "extraordinário" do Sporting: «Mérito de quem está à frente do clube» Antigo presidente dos leões espera que a conquista do campeonato estabilize os verde e brancos





• Foto: Pedro Simões/Arquivo