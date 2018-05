A Juventude Leonina está a promover o jogo de futsal do Sporting com o Burinhosa, marcado para sábado às 16 horas, garantindo bilhetes grátis aos sócios da claque enquanto os que não são pagam seis euros para assistir à partida.O anúncio, feito na página ofical da Juventude Leonina no Facebook, surge dias depois de o Sporting anunciado a " suspensão imediata dos benefícios protocolados" com a claque.