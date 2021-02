Sócios do Sporting criam movimento solidário de apoio aos Núcleos

Fernando Tavares Pereira, candidato nas eleições de 2018 à presidência do Sporting, encabeça um grupo de sócios dos leões que está a impulsionar um movimento de apoio aos Núcleos do clube. Para o efeito foi criada uma conta solidária, com saldo inicial de 10 mil euros, e cada Núcleo terá direito a mil rifas, cujos prémios serão sorteados a 1 de maio.





Em comunicado enviado às redações, o movimento lamenta que os Núcleos do Sporting tenham sido "esquecidos pela direção do nosso clube". "Os núcleos são sempre um dos maiores elos de ligação do exterior e apoio ao nosso Sporting CP, nunca esquecendo mesmo quando os resultados desportivos não eram os melhores. Tendo dado sempre o apoio incondicional à nossa equipa, assim como continuam a dar e a apoiar, onde quer que se desloquem, para que o bom nome e os resultados do Sporting Clube de Portugal sejam sempre aqueles que todos os sportinguistas, de bem, pretendem, que são as vitórias", lê-se.Para isso, exigimos, com clareza e desportivismo, a dignidade que o desporto merece. O Sporting CP e o desporto português merecem o respeito de todos nós", rematam.