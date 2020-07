Sócios do Sporting pedem segunda volta nas eleições já em 2022

Joaquim Coutinho Duarte, Fernando Tavares Pereira e Vitalino Canas querem introduzir uma segunda volta já nas próximas eleições do Sporting, em 2022. O grupo de sócios escreveu uma carta a Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, em que apela à adoção de um sistema eleitoral que garanta "maiorias absolutas" e avança mesmo com uma proposta concreta de revisão dos estatutos.





Documentos Carta ao Presidente da MAG do SCP entregue por Coutinho Duarte

Os três associados pretendem que a medida seja discutida já na próxima AG e pede ainda uma reunião de trabalho a Rogério Alves."Constitui nossa responsabilidade criar mecanismos institucionais e estatutários que concorram para a concertação, para entendimentos entre ‘sensibilidades’ e personalidades, para a unificação de projetos e programas, em suma, para a união de sportinguistas em torno da valor fundamental que é o Sporting Clube de Portugal", lê-se na carta.De acordo com a proposta remetida a Rogério Alves, o artigo 49.º dos estatutos do Sporting ficaria com a seguinte redação:– As eleições da competência da Assembleia Geral fazem-se por lista completa, que englobará todos os órgãos sociais previstos no artigo 34º dos presentes estatutos, considerando-se eleita a lista que obtiver a maioria absoluta dos votos, sem prejuízo do disposto no número 4 do presente artigo.– Caso nenhuma das listas concorrentes obtenha a maioria absoluta dos votos, serão realizadas uma semana depois novas eleições em Assembleia Geral convocada para o efeito a que concorrem apenas as duas listas mais votadas na primeira volta, sendo eleita a que obtiver maior número de votos.– As listas para a Mesa da Assembleia Geral indicam o cargo a que cada proposto se candidata; as listas para o Conselho Diretivo indicam quem serão os candidatos à presidência e vice-presidências do mesmo; as listas para o Conselho Fiscal e Disciplinar indicam quem será o candidato à presidência e o candidato à vice-presidência.– No caso de cessação antecipada do mandato do Conselho Fiscal ou da Mesa da Assembleia Geral nos termos previstos, no artigo 37º número 3 alínea b) e c) dos presentes estatutos, as listas a apresentar deverão abranger apenas o ou os órgãos para os quais se procede à eleição, até ao final do mandato em curso, sendo aplicáveis com as devidas adaptações as regras dos números anteriores.Os órgãos sociais do Sporting em funções estão a preparar um proposta de revisão dos estatutos com vista à introdução do voto eletrónico remoto (VER) ou I-Voting já nas próximas eleições. O Conselho Diretivo, presidido por Frederico Varandas, nomeou uma comissão, liderada por Rogério Alves, que está encarregada de apresentar o projeto de reforma estatutária até ao dia 31 deste mês de julho.O recurso a uma segunda volta eleitoral tem sido um dos pontos mais debatidos no universo leonino mas não é certo que, nesta fase, venha a fazer parte das propostas apresentadas pelos órgãos sociais. A iniciativa de Joaquim Coutinho Duarte, Vitalino Canas e Fernando Tavares Pereira, um dos candidatos derrotadas por Varandas nas eleições de 2018, poderá ainda assim contribuir para que a medida seja, no mínimo, levada a discussão em assembleia geral.O recurso ao voto eletrónico remoto ou a introdução de uma segunda volta eleitoral têm de passar necessariamente por uma revisão dos estatutos, uma vez que atualmente não estão previstos na 'constituição' do Sporting. Todas as propostas de revisão dos estatutos terão de ser levadas a AG convocada para o efeito e só serão aprovadas se recolherem ¾ ou 75% dos votos.