Sócios vão escolher os 'imortais' do Sporting

O Sporting tem em curso, durante o mês de agosto, uma votação para os sócios escolherem cinco glórias do passado que fizeram história nas modalidades do clube, para depois ficarem imortalizadas no Pavilhão João Rocha. O clube elaborou uma lista de 20 nomes à consideração dos sócios. Carlos Lopes, Joaquim Agostinho, António Livramento, Bessone Basto, João Benedito e Paquito são algumas das glórias em votação.





Augusto Baganha – BasquetebolAntónio Livramento – Hóquei em patinsAntónio Ramalhete – Hóquei em patinsAlex – FutsalBessone Basto – AndebolCarlos Correia – AndebolCarlos Silva – AndebolChana – Hóquei em patinsHermínio Barreto – BasquetebolJoão Benedito – FutsalJoão Gonçalves – AndebolJoão Sobrinho – Hóquei em patinsJúlio Rendeiro – Hóquei em patinsManuel Brito – AndebolMário Albuquerque – BasquetebolNélson Serra – BasquetebolMiguel Fernandes – FutsalRui Pinheiro – BasquetebolSéninho – FutsalZézito – FutsalAlfredo Trindade – CiclismoArmando Marques – TiroCarlos Lopes – AtletismoChen Shi Chao – Ténis de mesaDionísio Castro – AtletismoDomingos Castro – AtletismoFernando Fernandes – KickboxingFernando Mamede – AtletismoIonela Târlea – AtletismoJoão Pina – JudoJoaquim Agostinho – CiclismoManuel Faria – AtletismoManuel Oliveira – AtletismoMarco Chagas – CiclismoNaide Gomes – AtletismoNuno Dias – Ténis de mesaPaquito – BoxePedro Miguel Moura – Ténis de mesaRita Vilas-Boas – GinásticaRodrigo Gallego – Automobilismo