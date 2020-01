Soco de adepto do Sporting a apoiante do Benfica vale multa de 2.550 euros aos leões

O Sporting foi multado em 2550 euros pelo facto de um adepto seu ter agredido um apoiante do Benfica durante o último dérbi entre as duas equipas em Alvalade. A punição surge no mapa de castigos divulgado pela FPF que, baseado no relatório de policiamento desportivo, conta o que aconteceu no início da segunda parte do encontro.





"Entre as 22h05 e as 22h15, junto ao WC dos setores B3/B5, houve um pequeno desentendimento entre uma adeptado Sporting CP e um adepto do SL Benfica. Após um breve diálogo entre a adepta do SCP e o adepto do SLB, aproximou-se dos mesmos um outro adepto do Sporting CP que agrediu com um soco o adepto da equipa adversária", pode ler-se no documento.Recorde-se que as águias venceram os leões por 2-0 nessa partida, que ficou também marcada pelo arremesso de tochas por parte das claques verde e brancas , chegando a interromper o jogo.