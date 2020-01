Solskjaer e o interesse em Bruno Fernandes: «Não posso falar nisso»

Confrontado com a notícia de Record a propósito da sua vinda a Alvalade para ver Bruno Fernandes em ação, Ole Gunnar Solskjaer admitiu que não pode falar do médio do Sporting por este estar atualmente vinculado aos leões. Ainda assim, na sua declaração o técnico norueguês deixa nas entrelinhas que esteve mesmo no reduto dos leões a seguir o encontro com o FC Porto.





"Voltamos ao campo das especulações. Estamos sempre a viajar e a ver jogos, mas o 'quando' e o 'onde' é irrelevante. [Bruno Fernandes] É outro jogador que está noutro clube e não posso falar nisso", declarou o técnico dos red devils, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Norwich City.Ainda no mercado, Solskjaer falou também da situação em torno de Ashley Young. "É um dos nossos, é o nosso capitão. Há muita especulação e temos de lidar com isso. Estamos habituados a isso neste clube. O Ashley tem sido muito profissional e focado, por isso não creio que isso irá mudar. De momento não temos muitos jogadores aptos, por isso precisamos daqueles que temos. O Ashley tem sido muito bom para nós, um capitão muito bom", elogiou.