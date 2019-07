Bruno Fernandes 'mexe' com Solskjaer: «Não vamos pagar em demasia mas precisamos dos jogadores certos»

Ole Gunnar Solskjaer manteve tudo em aberto relativamente ao interesse do Manchester United em Bruno Fernandes. O mercado em Inglaterra fecha mais cedo - a 8 de agosto - e, por isso, os negócios serão obrigatoriamente acelerados mas o técnico dos red devils garante que o clube não quer pagar mais do que deve por determinados reforços."Já tantos jogadores foram colocados na rota do Manchester United...Ao longo dos tempos, até pela nossa capacidade financeira, tivemos de pagar mais por determinados jogadores. É o Mundo em que vivemos. Estamos a aguardar, não vamos pagar em demasia, mas temos de conseguir os jogadores indicados", referiu o norueguês após o particular com o Leeds, quando questionado sobre o capitão do Sporting.Comoadiantou, o Manchester United está na dianteira mas ainda não apresentou qualquer proposta, esperando para ver o que acontece com Paul Pogba. Não só pelo impacto desportivo que o médio francês pode ter ao nível do planeamento da época, mas sobretudo pelo encaixe que pode gerar, de modo a permitir novo ataque em força ao mercado - os red devils já gastaram cerca de 160 M€, se contarmos com a quase certa contratação de Maguire. No fundo, Pogba funcionará (ou não...) como um balão de oxigénio antes de os red devils poderem apontar baterias ao camisola 8 do Sporting.