Sonho olímpico pode 'roubar' Wendel ao Sporting por três semanas

O médio Wendel poderá desfalcar o Sporting entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro, já que foi esta segunda-feira incluído na lista de pré-convocados da seleção olímpica do Brasil para o torneio Pré-Olímpico que será realizado na Colômbia e onde a canarinha terá como adversários Peru, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Deste torneio, refira-se, sairão os dois representantes da América do Sul para os Jogos Olímpicos de Tóquio, pelo que a disputa desta prova reveste-se de um cariz decisivo para as esperanças brasileiras de revalidar o título conseguido no Rio de Janeiro.





Ainda assim, e apesar de pré-convocado, ainda não é certo que Wendel seja dispensado pelo Sporting, já que os leões não parecem muito inclinados para libertar o seu jogador numa fase na qual se disputarão vários encontros que podem serr decisivos para as competições do leão. De resto, o técnico André Jardine reconheceu isso mesmo, revelando que ainda estão a decorrer negociações com os clubes dos jogadores que atuam na Europa - para lá de Wendel na lista esão ainda Douglas Luiz, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Paulinho."[Os jogadores] Têm deixado claro com os seus clubes que querem estar aqui, que querem participar do projeto. O lado dos clubes é o terceiro. Têm interesses, competições, existe a colisão de interesses e de jogos. Temos tentado contar com o bom senso de todos. O Pré-Olímpico não atinge número grande de jogos. Na Europa apanha ainda algumas partidas... Alguns tiveram de pensar bastante, ainda pensam, mas temos de defender com unhas e dentes e temos contado com jogadores", disse o técnico, que terá de entregar a lista final à Conmebol até 27 de dezembro.