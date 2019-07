Sousa Cintra: «Bruno Fernandes é um fora de série»

Sousa Cintra não escondeu a admiração por Bruno Fernandes e, esta sexta-feira, à margem de um evento no International Club de Portugal, considerou o médio "um fora de série"."Bruno Fernandes é indiscutivelmente um grande homem e jogador. Há dois anos consecutivos que é o melhor jogador do futebol português e se continuar no Sporting será outra vez o melhor jogador. Tem todas as qualidades para que isso aconteça. É um fora de série em todos os aspetos e diria mesmo que é um orgulho para Portugal ter um jogador daquela categoria, com um comportamento exemplar não só para ele como para os restantes companheiros", comentou o antigo presidente leonino.A saída do médio-ofensivo está ainda em cima da mesa. "Seria muito importante no Sporting mas nem sempre os clubes conseguem segurar os craques. Todos os clubes precisam de vender, comprar e arrumar a casa financeiramente. É evidente que se sair o Sporting não fica mais forte. Se for para o estrangeiro vai ter sucesso porque o valor está nele. Agora, não há jogadores insubstituíveis. Mas é um jogador que faz falta a qualquer equipa. Espero que continue a sua brilhante carreira", desejou.Já sobre as expectativas para esta temporada, Sousa Cintra mostrou-se esperançoso. "O Sporting é um clube do qual nunca perdemos a esperança. Espero que este ano a equipa volte a mostrar o seu valor e a sua força como na época passada, que foi extraordinária. Este ano a equipa está a ser formada e espero que tudo corra bem, não só pelo nosso presidente mas pelo nosso clube, que é isso que importa. Que seja um ano de sucesso. O Sporting joga todos os anos para ser campeão e não vai fugir à regra, vai lutar pelo 1º lugar como sempre. Espero que tenhamos sorte, para além do bom futebol", finalizou.