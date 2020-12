Sousa Cintra e a "alergia ao Sporting" de Luís Godinho: «Devia ser corrido da arbitragem»

"Escândalo", "interesses" e com "alergia ao Sporting": é desta forma aborda o desempenho de Luís Godinho no Famalicão-Sporting, jogo com vários casos.





Coates celebrou, VAR viu falta e árbitro anulou golo do Sporting

"Foi um escândalo grande. Este árbitro já tinha feito o que tinha feito no jogo com o FC Porto. Uma incompetência total e talvez uma grande alergia ao Sporting, de um árbitro que está ali a defender outros interresses, só posso vê-lo assim. Devia ser corrido da arbitragem. Interesses? Pode estar ali comandado por alguém. Estranho mesmo que este árbitro tenha este comportamento com o Sporting. De forma continuada. A contestação é legítima. O Sporting tem de ser respeitado. Queixas? Concordo, deve fazê-lo quanto antes, e sem poupar o árbitro. Há que tomar medidas e há que haver responsabilidade do Conselho de Arbitragem", afirmou esta segunda-feira à Rádio Renascença o antigo presidente dos leões.E prosseguiu: "[O Sporting] Está em primeiro lugar e querem baixá-lo à força. Ninguém o esperava. E uma vez que o Sporting vai em primeiro lugar há que fazer tudo para tirá-lo do primeiro lugar".