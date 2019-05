Sousa Cintra e a eventual saída de Bruno Fernandes: «Falam mais alto os valores dos cifrões»

Sousa Cintra fez de tudo quando liderou a SAD do Sporting, na Comissão de Gestão, depois da saída de Bruno de Carvalho, para garantir o regresso de Bruno Fernandes (que rescindira unilateralmente após os ataques à Academia de Alcochete) e agora lamenta que o médio muito provavelmente tenha de deixar Alvalade.





"Toda a gente sabe que os grandes clubes têm de deixar sair alguns jogadores. O Bruno Fernandes é o melhor jogador do campeonato mas falam mais alto os valores dos cifrões, que todos os clubes precisam, e o Sporting não foge à regra. Infelizmente terá de o deixar sair mas por bons motivos. Fiquei encantado com Bruno Fernandes, o Sporting tem uma dúvida eterna para com ele, pela forma como serviu o clube", assegurou o antigo líder dos leões.