Sousa Cintra e a 'guerra' com as claques: «Podíamos ter evitado isto tudo»

Sousa Cintra presta esta sexta-feira depoimento no âmbito do processo do ataque à Academia. Surpreendido por ter sido chamado, o ex-presidente do Sporting falou do atual momento do clube e deixou críticas à forma como tem sido conduzido.





"Quando peguei no Sporting, havia aquela situação que todos conhecem. Tudo se resolveu naquela altura, o Sporting conseguiu recompor-se e tive pena de as coisas não terem corrido como a comissão fez. A comissão fez um trabalho brilhante, recuperou jogadores e deu uma alma nova ao clube. Quando saí do Sporting, o clube estava em 1.º lugar e já tinha jogado como Benfica na Luz e com o Sp. Braga. O clube estava animado, o treinador estava a dar conta do recado, todos os jogadores estavam comprometidos com o projeto de sermos campeões e de darmos uma grande lição ao futebol depois do que tinha acontecido. Depois o doutor Varandas quis alterar as coisas e não foi isso que ele disse na campanha. Ele disse que queria unir os sportinguistas, mas como ia fazer isso naquela forma? Manda o treinador embora, o Peseiro tinha estado no Sporting um ano e pouco, levando o clube à final da Liga Europa. Perdeu o campeonato desse ano no último jogo com o Benfica. Cinco treinadores depois disso?", disse.Sousa Cintra falou ainda da 'guerra' com as claques. "Podíamos ter evitado isto tudo. Sou um amante do diálogo é conversando que as pessoas se entendem", referiu."Ele [Varandas] queria unir os sportinguistas, ele tem estas divisões com as claques... As claques têm de respeitar o clube, os sócios, têm de ter um comportamento cívico e exemplar. Mas o que se passou foi desagravável. O importante era haver diálogo, entendimento. Nunca vi ninguém ganhar alguma coisa com guerras. Quando estive no Sporting como presidente da SAD pensei que o Sporting estava tranquilo em todas as vertentes, achava que estava tudo dentro da normalidade. Não havia motivo para tanto alarido, a união faz a força e essa união quebrou-se", acrescentou, entrando de seguida no Tribunal.